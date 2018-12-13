На реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах потратят 5,6 трлн рублей

Государство планирует вложить в реализацию нацпроектов из майских указов президента 5,6 трлн рублей в 2019–2021 годы.

Об этом рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

На мероприятия из нацпроектов, связанных с экологией, в 2019–2021 годах выделят 100,6 млрд рублей, с демографией — 65,4 млрд, со здравоохранением — 46,9 млрд.

В Федеральной адресной инвестиционной программе особую роль занимают планы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Среди прочего планируются развитие, реконструкция и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и комплексное развитие Новороссийского транспортного узла.

Кроме того, предусмотрены строительство и реконструкция дороги Керчь–Севастополь, развитие аэропортов и Мурманского транспортного узла.

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