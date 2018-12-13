Прямой эфир

На реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах потратят 5,6 трлн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государство планирует вложить в реализацию нацпроектов из майских указов президента 5,6 трлн рублей в 2019–2021 годы.

Об этом рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

На мероприятия из нацпроектов, связанных с экологией, в 2019–2021 годах выделят 100,6 млрд рублей, с демографией — 65,4 млрд, со здравоохранением — 46,9 млрд.

В Федеральной адресной инвестиционной программе особую роль занимают планы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Среди прочего планируются развитие, реконструкция и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и комплексное развитие Новороссийского транспортного узла.

Кроме того, предусмотрены строительство и реконструкция дороги Керчь–Севастополь, развитие аэропортов и Мурманского транспортного узла.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин потребовал реальных результатов выполнения нацпроектов
Правительство будет распределять деньги на нацпроекты без Госдумы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017