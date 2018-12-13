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Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут

На одни только нацпроекты и магистральную инфраструктуру уйдут 910 млрд рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут
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2018-12-12 20:02:00
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Расходы государства, заложенные в Федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) на 2019–2021 годы, достигнут 2,8 трлн рублей, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Это почти на 700 млрд рублей больше, чем закладывалось в программу 2018–2020 годов. Основной рост трат связан с реализацией нацпроектов из майского указа президента и планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В общей сложности только на эти цели за три года будет потрачено 910 млрд рублей. Также государство планирует вкладываться в строительство и реконструкцию автодороги в Крыму и обновление аэропортов.

траты государства на ФАИП

«Майские» инвестиции

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил Федеральную адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В 2019 году расходы государства инвестиционного характера составят 955,6 млрд рублей, в 2020-м — 975,1 млрд рублей, в 2021-м — 880,5 млрд рублей. В ФАИП на 2018–2020 годы закладывалось в общей сложности 2,14 трлн рублей, что на 660 млрд рублей меньше, чем в обновленном документе.

Справка «Известий»

Федеральная адресная инвестпрограмма — это документ, в котором распределяются бюджетные средства на реализацию проектов в сферах строительства и реконструкции.

В рамках ФАИП, в частности, возводят объекты, которые определяются отдельными поручениями президента или премьер-министра. К примеру, в том числе за счет средств ФАИП были построены стадионы к чемпионату мира по футболу в России и продолжается строительство Крымского моста. Также в рамках ФАИП возводятся научно-медицинские центры, университеты, больницы, прокладываются дороги.

 

Объем средств, закладываемый в программу, является рекордным за последнее десятилетие. В последний раз максимальная сумма на ФАИП была выделена в 2015 году — 920 млрд рублей. Столь существенный рост расходов связан с реализацией нацпроектов из майского указа президента, а также комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Только на эти цели за три года планируется направить 910 млрд рублей, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. Ведомство предоставило «Известиям» последнюю версию списка основных объектов, включенных в инвестпрограмму. На мероприятия из нацпроектов, связанные с экологией, в 2019–2021 годах выделят 100,6 млрд рублей, с демографией — 65,4 млрд, со здравоохранением — 46,9 млрд.

Всего в бюджет на 2019–2021 годы на реализацию нацпроектов расходы заложены в размере 5,6 трлн рублей.

трасса
Строительство федеральной трассы «Таврида»

Строительство федеральной трассы «Таврида»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Одни из самых больших сумм в ближайшие три года пойдут на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь (108,1 млрд рублей), инфраструктуру аэропортов (30 млрд рублей) и комплексное развитие Мурманского транспортного узла (28,96 млрд рублей).

В Минэкономразвития отметили, что среди наиболее значимых и крупных проектов в рамках адресной программы в ближайшие годы также будут развитие, реконструкция и строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и комплексное развитие Новороссийского транспортного узла.

В целом в рамках ФАИП предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов, «имеющих важное значение для развития экономики страны, в том числе в социальной, транспортной, оборонной и других сферах деятельности», отметили в Минэкономразвития.

ФАИП в деле

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Рост объемов федеральной адресной инвестиционной программы свидетельствует о том, что она не потеряла своей актуальности, несмотря на ее постепенное растворение в таких инструментах финансирования экономики, как различные программы, отметил завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, ФАИП позволяет осуществлять инвестиции, минуя длительные согласования и различные бюрократические барьеры, что важно с учетом целей опережающего развития экономики.

Впрочем, несмотря на эффективность ФАИП, в целом система распределения инвестиций из бюджета крайне сложна, полагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Различные инструменты дублируют друг друга по функционалу, границы отдельных программ и полномочий ведомств достаточно размыты. Всё это приводит к неповоротливости системы и бюрократическим издержкам. Отчасти такая неясность приводит к конкуренции ведомств за распределение бюджетных расходов, что негативно сказывается на экономике.

мост_крым
Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Действительно, в настоящий момент бюджетная система перегружена различными механизмами субсидирования экономики, согласился с Антоном Табахом Владимир Климанов. В рамках бюджета, помимо ФАИП, существуют основные и пилотные госпрограммы, которые, в свою очередь, подразделяются на отраслевые и территориально-ориентированные, проекты, приоритетные проекты и ряд других. Это существенно тормозит процесс инвестирования для выполнения целей, зафиксированных в майских указах, считает эксперт. По его словам, структуру надо упрощать.

О громоздкости системы управления бюджетом говорил ранее и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «У нас складывается ситуация, когда одна наднациональная программа будет реализовываться в шести государственных программах или, наоборот, шесть межотраслевых национальных проектов — в структуре нескольких госпрограмм», — заявлял он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

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