Не в срок: Минтранс и Минкультуры затягивают стройку объектов

Исполнение федеральных программ в сфере развития космодромов и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России признано недостаточно эффективным. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках заседания правительства, где обсуждался ход выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП), реализация Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и исполнение бюджета за девять месяцев этого года.

Сейчас государство реализует 24 ФЦП по различным направлениям. По оценке Минэкономразвития, только по 13 программам деятельность госзаказчиков может оцениваться положительно, по восьми ФЦП — оценка удовлетворительно, по двум — недостаточно эффективно.

Исполнителями последних являются Минобрнауки и Роскосмос. Это коснулось ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» и «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ». В первом случае проблемы были связаны с реорганизацией министерства и разделением его на два ведомства. Во втором — с отсутствием необходимых корректировок в программе и неготовности документации. По словам председателя правительства, ситуацию необходимо исправить.

— В этом году мы несколько отстаём по кассовому исполнению ФЦП, если сравнивать с прошлым годом, но не очень значительно. А вот показатели софинансирования из региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом даже несколько улучшились. Это хорошая тенденция, — отметил Дмитрий Медведев.

Для исполнения ФАИП из федерального бюджета было направлено более 320 млрд рублей. Строится или модернизируется более 1,3 тыс. различных объектов, 500 из которых должны быть введены до конца года. Согласно данным Минэкономразвития, по 104 объектам были выявлены риски ввода в установленные сроки. В зоне риска находятся Минтранс (14 из 24 по линии Росавиации, 12 из 26 по линии Росморречфлота) и Минкульт (22 из 28).

Ранее председатель правительства давал поручение применять административные меры в отношении руководителей ведомств и ответственных лиц в случаях нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию. Сейчас такие основания могут появиться, если в оставшееся время проблема не будет решена. Счетная палата должна будет обратиться в Генеральную прокуратуру, что может повлечь штраф для должностного лица в размере 20-50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

— По этому параметру дела складываются по-разному. Прошла бóльшая часть года, а в эксплуатацию сдано значительно меньше объектов, чем планировалось. И это, к сожалению, тоже распространённая история, — сказал председатель правительства. — Коллеги, которые за всё это отвечают, я имею в виду – руководители ведомств, знают ситуацию по своим контрактам. Нужно её максимально оперативно исправить. Ускорить проведение необходимых конкурсных процедур.

Стоит отметить, что впервые с 2014 года государству удалось выйти на профицитный бюджет. По итогам трех кварталов — порядка 2,6 трлн рублей (3,5% ВВП). В прошлом году за аналогичный период дефицит был на уровне 220 млрд рублей (0,3 ВВП). Для сравнения, в 2016 года нехватка средств в бюджете превышала 1,5 трлн рублей. Доходы федеральной казны в этом году составили 14 трлн рублей (на 5,5% больше запланированного показателя).

— Свою роль сыграли более высокие цены на нефть и лучшая динамика курса рубля. Но не только это. Напомню, что у нас более половины бюджета формируется за счёт доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, — сказал Дмитрий Медведев.

За девять месяцев израсходовано более 11 трлн рублей (две трети от плана). Показатели кассового исполнения, по словам Дмитрия Медведева, чуть лучше, но не такие высокие. Минфину было поручено поработать над этим направлением.

Согласно документу об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленному Минфином, в проектировки бюджета на предстоящую трехлетку был заложен рост профицита бюджета. С 0,5% ВВП в нынешнем году – до 1,8% ВВП в 2019 году, а затем снижение показателя до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году.

По прогнозам ведомства, доходы федерального бюджета в 2019 году будут на уровне 19,8 трлн рублей, в 2020 году — 20 трлн рублей, в 2021 году — 20,5 трлн рублей. Расходы будут повышаться практически на 1 трлн рублей ежегодно и составят 17,8 трлн рублей в 2019 году, 18,8 трлн рублей в 2020 году и 19,9 трлн рублей в 2021 году. Госдолг в ближайшие три года будет расти примерно на 2 трлн рублей ежегодно. В 2019 году он составит 15,9 трлн рублей, в 2020 году — 17,8 трлн рублей, в 2021 году — 19,8 трлн рублей.