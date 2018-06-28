Инвестиции в май

Правительство планирует увеличить объем инвестиций в следующем бюджетном цикле, в том числе для выполнения нового майского указа президента. Это следует из протокола совещания по расходам на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП) и Федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) на 2019–2021 годы за подписью министра экономического развития Максима Орешкина (есть у «Известий»). Так, расходы инвестиционного характера составят 737,3 млрд рублей в 2019 году, 686,2 млрд рублей — в 2020 году и 468,5 млрд рублей — в 2021 году, что на 77,3 млрд рублей больше, чем намечалось ранее.

При планировании бюджетных расходов инвестиционного характера на следующую трехлетку в правительстве учитывают поручения из нового майского указа президента. Так, расходы на реализацию ФАИП и ФЦП в следующем бюджетном цикле необходимо приоритизировать в соответствии с указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом говорится в протоколе заседания Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет бюджетных средств.

В заседании приняли участие представители аппарата правительства, Минэкономразвития, Минфина и других министерств и ведомств.

Новые объекты капитального строительства, которые планируется включить в ФАИП на 2019 год, должны соответствовать приоритетам майского указа.

Например, для реализации указа представитель Минздрава отметил необходимость софинансирования строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Республике Северная Осетия — Алания, говорится в протоколе. Также по приоритетам президентского указа необходимо внести корректировки в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

В общей сложности расходы инвестиционного характера на ФАИП и ФЦП на следующий год предлагается заложить в объеме 737,3 млрд рублей, на 2020 год — 686,2 млрд рублей, а на 2021 год — 468,5 млрд рублей, говорится в протоколе. В общей сложности на три года — 1,89 трлн рублей. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили эти цифры. Объем средств на 2019 и 2020 годы превышает запланированные ранее расходы на 33,1 млрд и 44,2 млрд рублей соответственно.

В министерстве добавили, что работа по определению бюджетных расходов инвестиционного характера еще продолжается. В том числе и с учетом поручений президента из нового майского указа.

Федеральная адресная инвестпрограмма — это документ, в котором распределяются бюджетные средства на реализацию инвестпроектов в сферах строительства и реконструкции. В рамках ФАИП, в частности, строятся объекты, которые определяются отдельными поручениями президента или премьер-министра. Например, в том числе за счет средств ФАИП были построены стадионы к чемпионату мира по футболу в России и продолжается строительство Крымского моста. Также в рамках ФАИП возводятся научно-медицинские центры, университеты, больницы, прокладываются дороги.

Федеральные целевые программы — это комплексы мероприятий, увязанных между собой по задачам, ресурсам и срокам осуществления. Мероприятия ФЦП реализуются с помощью механизма госзакупок. В этом году из бюджета финансируются 24 ФЦП. Среди них — программы по развитию Крыма и Севастополя, охране озера Байкал, развитию Курильских островов, Калининградской области и по повышению безопасности дорожного движения.

В целом механизм ФЦП и ФАИП в России состоялся, однако отдача от него пока недостаточна, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, программы в теории способны решить все существующие в экономике проблемы, если бы их наполнение было более качественным. Эксперт подчеркнул, что программы — комплексный механизм решения проблем, и они должны быть продолжены, но с улучшением их наполнения.

Кроме того, члены комиссии также решили добавить в так называемый лист ожидания порядка 729,4 млрд рублей на три года на ФЦП и ФАИП, отмечается в протоколе. В частности, в него вошли деньги, предназначенные для строительства четвертого серийного атомного ледокола, реконструкции четырех аэропортов, расходов на реализацию подпрограммы развития гражданского сектора атомной отрасли, говорится в документе.

Правительству в первую очередь следует сначала определить список мероприятий, которые планируется реализовать для исполнения президентского указа, а уже затем определять под него финансирование, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. При этом эксперт выразил мнение, что для выполнения поручений главы государства можно было бы заменить ФАИП другими механизмами. Например, фабрикой проектного финансирования или специнвестконтрактами (СПИК).

В новый майский указ президента, в частности, вошли задачи по технологическому развитию страны, индексации пенсий темпами выше инфляции, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира.