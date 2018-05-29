Внешэкономбанк реализует майский указ президента

Внешэкономбанк (ВЭБ) должен стать ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных майским указом президента Владимира Путина. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на первом заседании наблюдательного совета банка в обновленном составе.

7 мая президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В этом документе речь идет о росте численности населения, увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030-му. Также необходимо проработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов выше инфляции, снизить вдвое уровень бедности в стране. Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

— Сегодня первое заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка с участием нового руководителя. Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить Сергея Николаевича Горькова и его команду за проделанную работу. Было непросто, особенно имея в виду достаточно сложные условия, — сказал Дмитрий Медведев. — Теперь у банка новый этап развития – ВЭБ должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента. Многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, каким мы хотели бы его видеть. Необходимый задел для этого есть, но в дальнейшем надо будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка.

Возглавить ВЭБ Игорю Шувалову ранее предложил президент России Владимир Путин. Председатель правительства поздравил бывшего первого вице-премьера с новым назначением и пожелал ему успехов в работе на новом посту. Дмитрий Медведев отметил, что Игорь Шувалов в представлении не нуждается.

— Он не первый год входит в состав наблюдательного совета, хорошо понимает особенности структуры, к тому же имеет большой управленческий опыт с масштабными проектами, в первую очередь в правительстве. Игорь Иванович, я вас еще раз поздравляю, естественно, желаю успехов. Вы президенту обещали, что не подведете на новой должности, надеюсь, это относится и ко всем присутствующим здесь, — обратился Дмитрий Медведев к новому главе банка.

В новый наблюдательный совет ВЭБ вошли заместители председателя правительства Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко. Покинувшие кабинет министров Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также бывший председатель ВЭБ Сергей Горьков вышли из набсовета. Это следует из материалов к первому его заседанию в новом составе.

Свои места в совете сохранили первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и сам Игорь Шувалов.