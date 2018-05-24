Путин подписал указ о назначении Шувалова главой ВЭБа

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее, 24 мая, встреча Путина и Шувалова прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе беседы глава государства предложил бывшему первому вице-премьеру возглавить ВЭБ, на что Шувалов ответил согласием.

«Спасибо за доверие, не подведем», — отметил экс-зампред правительства.

Путин также указал, что Внешэкономбанк необходимо докапитализировать.

Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера с 2008 года, а до этого работал помощником президента. Предыдущий председатель ВЭБа Сергей Горьков возглавлял госкорпорацию с февраля 2016 года.