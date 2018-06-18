На технологии привлекут триллионы

Российский фонд прямых инвестиций планирует привлечь от зарубежных партнеров более семи трлн рублей на развитие инфраструктуры и технологий, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, иностранцы ценят макроэкономическую стабильность России и готовы наращивать вложения в страну. Ожидаемый объем инвестиций, по оценке Кирилла Дмитриева, поможет увеличивать ВВП РФ на 2% в год.

РФПИ проработал с партнерами возможность резкого увеличения инвестиций в инфраструктуру и технологии, рассказал Кирилл Дмитриев в ходе беседы с главой государства. Он уточнил, что это было сделано в рамках исполнения майского указа президента и планов по наращиванию объема вложений в указанные сектора. Иностранные партнеры, по его словам, откликнулись на инициативу.

— Мы видим, что они очень ценят макроэкономическую стабильность России, видят, что можно чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру, — рассказал Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах создать Фонд развития для финансирования инфраструктурных проектов. Фонд будет работать до 2024 года, а источником его наполнения станут дополнительные государственные заимствования в объеме до 0,5% ВВП. Он позволит запустить ключевые проекты в области инфраструктуры и цифровой экономики, поддержать экспорт, оказать содействие малому и среднему бизнесу, то есть принять все необходимые меры для стимулирования экономического роста, пояснял глава Минфина.

— На три триллиона рублей, которые планируется инвестировать через Фонд развития, о котором Антон Германович [Силуанов] говорил, мы считаем, что мы сможем привлечь более семи триллионов рублей от наших партнеров, соинвесторов, для того чтобы они инвестировали и в инфраструктуру, и в технологии, — рассказал Кирилл Дмитриев на встрече с президентом.

Он добавил, что в РФПИ проанализировали более 70 проектов, и уже есть понимание, в каких областях надо инвестировать, сколько потребуется частных средств и как они повлияют на рост валового национального продукта. Совместные с зарубежными партнерами вложения позволят увеличить ВВП на 2% в год, подчеркнул он.

Кирилл Дмитриев напомнил, что недавно руководство фонда встречалось с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. Вместе с РФПИ саудиты уже проинвестировали более двух млрд долларов в различные проекты. В то же время на саудовский рынок приходят российские компании, которые работают в энергосервисе и других секторах экономики, отметил глава фонда.

— Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у вас сейчас в проработке следующие два миллиарда, — заметил глава государства.

По словам главы РФПИ, помимо уже проинвестированных суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund 2 млрд долларов, столько же планируется вложить в течение ближайшего года. На каждый вложенный российской стороной рубль саудиты направляют еще 1,5 рубля инвестиций, отметил он. В общей сложности на совместные проекты с РФПИ партнеры выделили 10 млрд долларов.