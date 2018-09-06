Бюджетные доходы превысили ожидания

Доходы федерального бюджета превысили прогнозные показатели на 18% или 1,3 трлн рублей. Почти 55% этих средств были получены не от продажи нефти или газа. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. На заседании обсуждали исполнение федерального бюджета за первое полугодие, выполнение федеральных целевых программ (ФЦП) и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). А на Московском финансовом форуме, прошедшем в этот же день, премьер сообщил, что в ближайшие шесть лет власти не планируют повышения налоговой нагрузки.

Помимо повышения доходов федерального бюджета правительству удалось нарастить объём средств Фонда национального благосостояния более чем на 1 трлн рублей. Расходы бюджета были ниже плановых показателей приблизительно на 5% и составили – по кассовому исполнению – чуть более 7,6 трлн рублей. В результате, по словам Дмитрия Медведева, есть определённый профицит бюджета.

— В целом исполнение расходной части бюджета — на уровне показателей прошлого года, приблизительно в районе 45%. Это почти так же, как было в прошлом году, — отметил председатель правительства.

Согласно документу об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно—тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленному Минфином, в проектировки бюджета на предстоящую трехлетку был заложен рост профицита бюджета. С 0,5% ВВП в текущем году – до 1,8% ВВП в 2019 году, а затем снижение показателя до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году.

По прогнозам ведомства, доходы федерального бюджета в 2019 году будут на уровне 19,8 трлн рублей, в 2020 году — 20 трлн рублей, в 2021 году — 20,5 трлн рублей. Расходы будут повышаться практически на 1 трлн рублей ежегодно и составят 17,8 трлн рублей в 2019 году, 18,8 трлн рублей в 2020 году и 19,9 трлн рублей в 2021 году. Госдолг в ближайшие три года будет расти примерно на 2 трлн рублей ежегодно. В 2019 году он составит 15,9 трлн рублей, в 2020 году — 17,8 трлн рублей, в 2021 году — 19,8 трлн рублей.

В бюджетные проектировки были заложены и средства на исполнение последнего майского указа президента России Владимира Путина. Общая сумма на трехлетку составила 3,7 трлн рублей, в 2019 году — 1,16 трлн рублей, 2020 году — 1,2 трлн рублей, 2021 году — 1,4 трлн рублей.

Сейчас государство реализует 23 ФЦП, которые финансируются из открытой части федерального бюджета. На их выполнение за первое полугодие было направлено 119 млрд рублей. Финансирование программ несколько отстаёт от прошлогодних показателей и составляет приблизительно четверть от общего объёма.

— Непросто складывается и ситуация с софинансированием ФЦП из региональных и местных, а также внебюджетных источников. Здесь ситуация ухудшилась по отношению к прошлому году. Кроме того, из 12 программ, которые нуждаются в корректировке финансирования, исправлена пока только половина, — сказал Дмитрий Медведев. — Обращаю на это внимание. Здесь есть над чем работать. Важно, чтобы средства поступали по адресу, в срок, в полном объёме и использовались максимально эффективно.

Говоря о выполнении Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), председатель правительства отметил, что речь идёт о капитальных вложениях, в том числе в объекты гособоронзаказа. За первые полгода из федерального бюджета на выполнение ФАИП было направлено около 200 млрд рублей, она исполнена приблизительно на треть, и это чуть лучше, чем за аналогичный период 2017 года.

После обсуждения экономических вопросов с коллегами по правительству Дмитрий Медведев принял участие в работе Московского финансового форума. На пленарном заседании «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения» премьер-министр сообщил, что российская экономика растет вопреки внешнему давлению и санкциям, и ее предстоит вывести в пятерку сильнейших в мире. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Глава правительства сообщил участникам форума, что власти не планируют повышения налоговой нагрузки в ближайшие шесть лет.