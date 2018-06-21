Депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный бюджет

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о поправках в бюджет 2018 года. Доходы бюджета увеличиваются до 17 трлн рублей, расходы — до 16 трлн рублей. Таким образом, вместо дефицита в 1,271 трлн рублей (1,3% ВВП), ожидается профицит в 481,8 млрд рублей (0,5% ВВП), сообщает «Интерфакс».

Прирост бюджета с 15,258 трлн до 17,073 трлн рублей обеспечивается, согласно окончательному варианту документа «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», за счет нефтегазовых доходов. Бюджетные расходы увеличиваются с 16,530 трлн до 16,591 трлн рублей. Прогноз объема ВВП РФ на 2018 год повышается с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей. Прогноз по инфляции снижен с 4% до 2,8%.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, закон позволяет настроить бюджетную систему страны с учетом происходящих изменений.

«Его очень ждут люди, — сказал парламентарий. — Он решает многие вопросы, связанные с дополнительной финансовой поддержкой регионов».

Так, за 5 млрд рублей планируется обвить автопарк в регионах, средства будут направлены на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов.

Объем субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК составит 2 млрд рублей.

В поправках говорится о дополнительном выделении средств на поддержку промышленности и науки. На финансирование доработки самолета Ил-114 из госбюджета направят 2,2 млрд рублей, а на научно-техническое обеспечения отраслей АПК — 80,5 млн рублей.

Ранее Госдума одобрила отчет Счетной палаты за 2017 год, который был представлен главой контрольного ведомства Алексеем Кудриным 20 июня. Он заявил, что внешний государственный аудит выявил за прошлый год нарушения на сумму в 1,865 трлн рублей.