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В Госдуме раскрыли смысл слов Грибаускайте об «угрозе России»

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Президент Литвы Даля Грибаускайте намекает, что группировку войск НАТО на границе с Россией надо увеличивать, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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Так он прокомментировал заявление Грибаускайте о том, что Россия может с большой вероятностью «вторгнуться» на территорию ее государства

«Совершенно точно, этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит. Самая лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран», — приводит слова Шерина RT.

Как подчеркнул депутат, если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили такое количество натовских сил. 

Литва, Латвия и Эстония не в первый раз просят у США и НАТО больше военной помощи и средств. Так, в апреле на встрече с американским лидером Дональдом Трапом главы прибалтийских стран попросили его усилить военное присутствие в регионе из-за угрозы, которая якобы исходит от Москвы. В итоге республикам были выделены $170 млн.

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