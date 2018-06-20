В Госдуме раскрыли смысл слов Грибаускайте об «угрозе России»

Президент Литвы Даля Грибаускайте намекает, что группировку войск НАТО на границе с Россией надо увеличивать, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так он прокомментировал заявление Грибаускайте о том, что Россия может с большой вероятностью «вторгнуться» на территорию ее государства.

«Совершенно точно, этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит. Самая лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран», — приводит слова Шерина RT.

Как подчеркнул депутат, если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили такое количество натовских сил.

Литва, Латвия и Эстония не в первый раз просят у США и НАТО больше военной помощи и средств. Так, в апреле на встрече с американским лидером Дональдом Трапом главы прибалтийских стран попросили его усилить военное присутствие в регионе из-за угрозы, которая якобы исходит от Москвы. В итоге республикам были выделены $170 млн.