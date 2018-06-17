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В Литве кондуктор выбросил хаски из поезда

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В пригороде Вильнюса кондуктор поезда вышвырнул потерявшуюся хаски из поезда. Об этом сообщила организация по спасению домашних животных «Вишневый сад».

«В Лентварисе жестокий кондуктор поезда силой вытолкал из поезда и оставил на произвол судьбы, без возможности найти свой дом, собаку», — написали волонтеры в Facebook.

О произошедшем организации рассказали очевидцы. Поступок кондуктора возмутил пользователей соцсетей, которые сочли действия кондуктора живодерством.

«Мешал тот пес или что?» — написал Nerijus Gerulskis.

Многие отметили, что пес явно домашний и хозяева его точно искали.

Были и те, кто выступил в защиту кондуктора, отметив, что животное без присмотра могло укусить кого-нибудь.

Как сообщает «Sputnik Литва», через полчаса после публикации с организацией связался представитель Литовских железных дорог (ЛЖД), который осудил плохое обращение с животными. По его словам, этот инцидент единичный.

Собаку отвезли к ветеринарам в Вильнюс. У животного был специальный чип с данными о владельцах, которые, как выяснилось, приехали в «Вишневый сад» еще до того, как с ними связались. В результате хаски была передана хозяевам.

16 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем новом питомце — щенке Джоуи, взятом из приюта. Градоначальник отметил, что в последнее время москвичи всё чаще берут животных из таких учреждений.

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