Госдума поддержала закон об удобном времени отпуска многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий приоритетное право многодетных родителей брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Речь идет о работниках, имеющим троих и более детей в возрасте до 12 лет, говорится на сайте Госдумы.

Это «даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам одного из авторов документа, главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, в России сейчас 1,566 млн многодетных семей. Из них с тремя детьми — 1,233 млн, с четырьмя — 232 тыс., с пятью и более детьми — 95 тыс.

В настоящее время многодетные семьи получают самые разнообразные льготы. В том числе скидку в размере 30% на услуги ЖКХ, бесплатную выдачу лекарств больному ребенку до 6 лет, бесплатный проезд для учащихся в городском транспорте, кроме такси, и ряд других льгот.

Ранее 19 июня Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России День отца.