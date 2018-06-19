В Госдуму поступил законопроект о Дне отца в России

Законопроект с предложением установить в России День отца поступил в Государственную Думу.

Документ 19 июня внесла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Согласно законопроекту праздник предлагается ввести с 2019 года и отмечать его в последнюю субботу октября.

В России День матери отмечают на протяжении двух десятков лет в последнее воскресенье ноября, говорится в пояснительной записке. По мнению Плетневой, мужчины тоже должны чувствовать поддержку, потому что они обеспечивают семью и играют роль воспитателей.

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 поддержал одну из значимых инициатив по оказанию помощи семьям. Он подписал закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.