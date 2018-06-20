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Госдума одобрила отчет Счетной палаты за 2017 год

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Депутаты Госдумы на заседании в среду, 20 июня, одобрили отчет о работе Счетной палаты в 2017 году, который был представлен главой контрольного ведомства Алексеем Кудриным.

Во время своего выступления он отметил, что в 2017 году сумма нарушений в результате проведения внешнего государственного аудита составила 1,865 трлн рублей.

«Сразу скажу, что 760 млрд из этой суммы — это нарушения по учету в «Роскосмосе». В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», — цитирует Кудрина «Интерфакс».

Глава счетной палаты также отметил, что сумма нарушений в 1,865 трлн рублей почти в два раза превышает показатель прошлого года. По его словам, 43,6% общего объема — это нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности. Еще 32% нарушений были зафиксированы при формировании и исполнении бюджетов.

15 июня Кудрин заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в РФ до 20% было неизбежным в текущих условиях.

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