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Путин предложил кандидатуру Меня на пост аудитора Счетной палаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Он (президент. — Ред.) представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты», — цитирует его ТАСС.

4 июня президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, в ходе которой подчеркнул необходимость оценивать работу ведомств по достижению ими поставленных целей, а также обеспечивать регулярный отчет перед депутатами Госдумы.

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