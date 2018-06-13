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Кудрин рассказал о невыполненных показателях из майских указов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что некоторые целевые показатели из экономического блока президентских майских указов так и не были достигнуты. Об этом он сказал на заседании в Госдуме в среду, 13 июня.

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По его словам, самое большое отставание от намеченной планки продемонстрировал индекс производительности труда — с 2011 по 2016 год он увеличился всего на 3,8%, притом что в указах говорилось о необходимости роста минимум в полтора раза.

Также Кудрин обратил внимание на недостаточный объем инвестиций. В 2017-м их доля в ВВП страны составила 21,7% — при запланированном уровне в 27%. Кроме того, не были выполнены целевые демографические показатели. 

При этом Кудрин обратил внимание на успешную реализацию других пунктов майских указов. По его словам, самую впечатляющую динамику продемонстрировала сфера оплаты труда. В том числе речь идет о повышении зарплат младшего медперсонала, работников дошкольного, среднего и специального образования. Также он отметил, что в целом выполнены показатели по снижению смертности от различных болезней.

«Но по субъектам очень большая дифференциация», — заключил глава ведомства, которого цитирует «РИА Новости».

В майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. В конце мая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер.

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