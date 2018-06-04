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Путин встретился с новым главой Счетной палаты Кудриным

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 июня, встретился с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Глава государства заявил о важности оценки работы ведомств с точки зрения достижения ими поставленных целей.

«Оценка с точки зрения получения конечного результата — это самое главное. Если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо», — цитирует президента ТАСС.

Путин отметил, что необходимо обеспечить регулярный отчет перед депутатами Государственной думы, чтобы они имели возможность проследить за расходованием государственных средств.

«Я думаю, что это очень помогло бы делу», — добавил президент. 

24 мая Кудрин сообщил, что сфера госзакупок является самой проблемной в плане борьбы с коррупцией. Он считает, что необходимо не только наказывать виновных, но и вырабатывать механизмы противодействия.

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