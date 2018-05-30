Кудрин выступил против повышения налогов

Повышения налогов, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС), можно избежать, подняв цену отсечения в бюджетном правиле для нефти до $45 за баррель, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сегодня цены на нефть выше $70 за баррель, и можно на $5 за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 за баррель. — iz.ru), всего до $45 за баррель. Это поможет избежать повышения налогов», — сказал он, выступая на Примаковских чтениях.

Вторым вариантом, по словам Кудрина, может стать увеличение дефицита федерального бюджета на 0,5% ВВП относительно прописанного в бюджете, передает ТАСС.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в ближайшие шесть лет в России не нужно повышать налоги.

Также он напомнил, что за последние 10 лет цены на нефть дважды падали ниже $40 за баррель. «Тогда придется повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение (повышение НДС. — iz.ru), если не решится на изменение [бюджетного правила]», — отметил Кудрин.

28 мая в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено повысить НДС с 18 до 20%. Сообщалось, что эта мера принесет бюджету страны около 2 трлн рублей за шесть лет.