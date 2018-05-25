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Силуанов заявил об отсутствии планов по введению налога с продаж

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Правительство не будет вводить в России налог с продаж, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в пятницу, 25 мая.

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Чиновник добавил, что Минфин предлагает также не менять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но отметил, что решать этот вопрос будет правительство.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения», — приводит его слова ТАСС.

Накануне Силуанoв заявил, что кабмин на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоговую систему.

В конце марта Аркадий Дворкович, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в правительстве рассматривают возможность повышения НДФЛ до 15% с одновременным увеличением необлагаемого минимума. В середине мая Силуанов также заявлял, что планов по изменению ставки этого налога у правительства нет.

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