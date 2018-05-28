Прямой эфир

СМИ сообщили о готовящемся повышении НДС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России рассматривает возможность повышения НДС с 18% до 20%. Эта мера принесет бюджету страны около 2 трлн рублей за шесть лет.

На выполнение майских указов президента Владимира Путина требуется 8 трлн рублей, и повышение НДС — одна из наиболее вероятных мер для привлечения средств.

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность отмены льготной ставки НДС в 10%. Ее могут заменить пособием, пишет газета «Ведомости».

Издание отмечает, что чиновники уже давно обсуждают данную меру. Изначально предполагалось увеличение НДС до 22% и снижение страховых взносов, однако от этой идеи отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов заявил об отсутствии планов по введению налога с продаж
Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017