СМИ сообщили о готовящемся повышении НДС

Правительство России рассматривает возможность повышения НДС с 18% до 20%. Эта мера принесет бюджету страны около 2 трлн рублей за шесть лет.

На выполнение майских указов президента Владимира Путина требуется 8 трлн рублей, и повышение НДС — одна из наиболее вероятных мер для привлечения средств.

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность отмены льготной ставки НДС в 10%. Ее могут заменить пособием, пишет газета «Ведомости».

Издание отмечает, что чиновники уже давно обсуждают данную меру. Изначально предполагалось увеличение НДС до 22% и снижение страховых взносов, однако от этой идеи отказались.