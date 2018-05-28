Минфин прокомментировал возможное повышение НДС до 20%

Донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством, об этом сообщили порталу iz.ru в пресс-службе Министерства финансов России.

Утром 28 мая в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено повысить НДС с 18% до 20%, а также заменить льготную ставку НДС в 10% на пособие. На выполнение майских указов президента Владимира Путина требуется 8 трлн рублей, и повышение НДС — одна из наиболее вероятных мер для привлечения средств. Кроме того, в правительстве рассматривают возможность отмены льготной ставки НДС в 10%. Ее могут заменить пособием. Как отмечает газета «Ведомости», чиновники уже давно обсуждают данную меру. Изначально предполагалось увеличение НДС до 22% и снижение страховых взносов, однако от этой идеи отказались.

«Конкретные параметры донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством, после этого начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента, с тем чтобы принять их в весеннюю сессию. В настоящий момент принятых решений пока нет», — сказано в сообщении.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан России. С таким заявлением выступил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. Он отметил, что повышение налога приведет к дополнительным сборам для бизнеса и населения, а поставленная цель — пополнение бюджета на 8 трлн на исполнение майских указов — не будет достигнута.