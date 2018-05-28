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В Совфеде прокомментировали идею повысить НДС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан России. С таким заявлением выступил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

«Никоим образом этого делать не стоит. НДС — это форма кредитования по всей цепочке от производителей до покупателя, государства», — приводит его слова «РИА Новости».

Калашников отметил, что повышение налога приведет к дополнительным сборам для бизнеса и населения, а поставленная цель — пополнение бюджета на 8 трлн на исполнение майских указов — не будет достигнута.

Утром 28 мая в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено повысить НДС с 18% до 20%, а также заменить льготную ставку НДС в 10% на пособие. Таким образом власти планировали привлечь средства на исполнение майских указов президента России Владимира Путина.

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