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Новак обозначил сроки завершения налогового маневра в нефтяной отрасли

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Правительство РФ намерено завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли к началу 2025 года, рассказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ-2018.

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«У нас есть общее понимание в правительстве, что к 1 января 2025 года экспортная пошлина на нефть должна быть нулевой», — приводит его слова ТАСС.

Министр пояснил, что есть несколько разных вариантов, как именно это реализовать, так что решения будут выработаны в течение ближайших двух недель.

С 1 января 2015 года в России действует налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его цель — дать возможность бюджету и производителям адаптироваться к резкому падению мировых цен на углеводороды. 

В случае если бы реформа завершилась в 2017 году, пошлины снизились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно увеличив НДПИ.

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