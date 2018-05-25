Новак обозначил сроки завершения налогового маневра в нефтяной отрасли

Правительство РФ намерено завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли к началу 2025 года, рассказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ-2018.

«У нас есть общее понимание в правительстве, что к 1 января 2025 года экспортная пошлина на нефть должна быть нулевой», — приводит его слова ТАСС.

Министр пояснил, что есть несколько разных вариантов, как именно это реализовать, так что решения будут выработаны в течение ближайших двух недель.

С 1 января 2015 года в России действует налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его цель — дать возможность бюджету и производителям адаптироваться к резкому падению мировых цен на углеводороды.

В случае если бы реформа завершилась в 2017 году, пошлины снизились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно увеличив НДПИ.