Глава «Опоры России» оценил заявление Силуанова о налоговой донастройке

Позиция главы Минфина Антона Силуанова по теме финансовой нагрузки вызывает оптимизм и одновременно тревогу. Такое заявление в интервью порталу iz.ru сделал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Правительство России не будет менять налоги в следующие шесть лет, заявил министр финансов Антон Силуанов корреспонденту iz.ru в кулуарах ПМЭФ-2018. Вместе с тем министр уточнил, что налоговую систему ждет «определенная настройка». По его словам, необходимо упростить налоговые взаимоотношения для большого слоя индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и самозанятых, чтобы они могли открыться и работать «вбелую».

«Во-первых, он сказал, что не налоги будут меняться, а налоговая нагрузка не будет расти. Соответственно, какая-то донастройка налоговой системы будет. Вселяет оптимизм то, что он сказал, что донастройка должна производиться в целях стимулирования экономический рост и инвестиционную активность. Конечно, мы это двумя руками поддерживаем, тем более часть наших предложений «Опоры России» уже была учтена», — сказал Калинин.

По мнению президента «Опоры России», сегодня вызывает тревогу только неопределенность. Налоговая нагрузка может вырасти из-за дополнительных 8 трлн рублей, которые необходимы для реализации новых майский указов президента.

«Как вы знаете в этом году был возвращен в налоговую систему инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Мы всегда говорили, что эта мера эффективно себя показала в 2000-е годы. И то, что она была возвращена, это здорово. Вместе с тем у нас есть определенная тревога, потому что где-то нужно найти эти 8 трлн рублей (стоимость будущей экономической программы России за шесть лет). Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам представить предложения до 15 июня, по-моему. Но если налоги будет только с самозанятых или вообще с малого бизнеса, конечно у нас есть определенная тревога, как будет донастраиваться система и откуда эти деньги будут найдены», — подчеркнул Калинин.

По словам эксперта, основная масса денежных средств может быть найдена в изменении макроэкономических параметров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». Одной из тем в рамках деловой программы форума будет налоговая политика.