Прямой эфир

Силуанов объяснил, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что если бы не было бюджетного правила, то доллар стоил бы сейчас 50 рублей.

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, министр отметил, что «бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», передает «РИА Новости».

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение», — пояснил Силуанов, отметив, что непредсказуемость курса валют «ударяет по предпринимателям».

Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше $40 за баррель, на закупку валюты, которую затем зачисляет в Фонд национального благосостояния.

В апреле Силуанов заявил, что Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58–60 рублей за доллар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин рассказал о причинах высокой стоимости доллара
Путин счел необходимым «отвязать» экономику России от доллара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017