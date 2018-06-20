Силуанов объяснил, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что если бы не было бюджетного правила, то доллар стоил бы сейчас 50 рублей.

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, министр отметил, что «бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», передает «РИА Новости».

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение», — пояснил Силуанов, отметив, что непредсказуемость курса валют «ударяет по предпринимателям».

Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше $40 за баррель, на закупку валюты, которую затем зачисляет в Фонд национального благосостояния.

В апреле Силуанов заявил, что Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58–60 рублей за доллар.