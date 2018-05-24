Орешкин рассказал о причинах высокой стоимости доллара

Российская национальная валюта при сегодняшних ценах на нефть укрепилась бы до уровня 50 рублей за доллар без бюджетного правила и других мер властей РФ, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на сессии по поддержке экспорта на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса, — 50, и ниже бы туда уходил, и это бы конкурентоспособность всех подкосило», — сказал министр.

По его словам, Центробанк выстроил бюджетную и монетарную политику таким образом, чтобы, когда «растет цена на нефть или падает цена на нефть, это не мешало экспорту и условия были стабильными».

В конце прошлого года Орешкин заявил, что не ожидает значительного изменения реального курса рубля в 2018 году.