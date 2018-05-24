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Орешкин рассказал о причинах высокой стоимости доллара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская национальная валюта при сегодняшних ценах на нефть укрепилась бы до уровня 50 рублей за доллар без бюджетного правила и других мер властей РФ, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на сессии по поддержке экспорта на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса, — 50, и ниже бы туда уходил, и это бы конкурентоспособность всех подкосило», — сказал министр.

По его словам, Центробанк выстроил бюджетную и монетарную политику таким образом, чтобы, когда «растет цена на нефть или падает цена на нефть, это не мешало экспорту и условия были стабильными».

В конце прошлого года Орешкин заявил, что не ожидает значительного изменения реального курса рубля в 2018 году.

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