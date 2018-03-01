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Рублю предсказали стабильность

В Высшей школе экономики подготовили среднесрочный прогноз курса национальной валюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В конце 2020 года доллар будет стоить 62,4 рубля — об этом говорится в консенсус-прогнозе Центра развития НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». В опросе приняли участие аналитики из 26 банков и финансовых компаний — их ожидания оптимистичнее, чем у Минэкономразвития, где прогнозируют ослабление курса к концу 2020 года до 68 рублей за доллар. Как пояснили «Известиям» в НИУ ВШЭ, российская валюта будет относительно стабильной все три последующих года, поскольку российская экономика уже адаптировалась к существующим внешним ограничениям. Рубль будет ослабевать синхронно с инфляцией, то есть примерно на 4% в год.

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Курс российской валюты в ближайшие три года будет стабильным, ослабевая параллельно с инфляцией, — об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза Центра развития НИУ ВШЭ, в котором приняли участие аналитики из 26 банков и компаний. По прогнозу экспертов, на конец этого года курс российской нацвалюты за один доллар составит 59,3 рубля, к концу 2019-го — 62,2 рубля, а к концу 2020 года — 62,4 рубля.

Ослабление российской валюты будет отражать лишь темпы инфляции, отметил замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Рубль уже адаптировался к внешним шокам, поэтому они не оказывают на него негативного влияния. Российскую денежную единицу будут поддерживать относительно высокие цены на нефть, заявил Валерий Миронов. Сейчас стоимость черного золота находится в районе $66 за баррель, а в январе его цена превышала $70 за бочку. В ближайшие три года аналитики ожидают цену на нефть в диапазоне $59–60 за баррель.

Данные НИУ ВШЭ оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития. В ведомстве ожидают ослабления курса рубля до 68 рублей за доллар до 2020 года, стоимость нефти при этом прогнозируется на уровне чуть выше $40 за баррель. Ведомство традиционно будет пересматривать свой прогноз в апреле. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявлял, что он может быть пересмотрен с учетом повышения цен на углеводороды.

В Банке России не смогли оперативно прокомментировать прогноз НИУ ВШЭ. ЦБ отказался от поддержки курса путем валютных интервенций еще в 2014 году — тогда рубль был отпущен в свободное плавание.

В начале 2017 года Минфин начал осуществлять рублевые интервенции, обосновав решение стремлением стабилизировать укрепляющийся рубль. Однако эксперты к этому отнеслись несколько скептически. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отмечал, что интервенции Минфина незначительно ослабят курс рубля. Покупая иностранную валюту в больших объемах, Минфин искусственно создает на нее завышенный спрос, тем самым ослабляя рубль. Ведь чем дороже доллар, тем больше рублей поступает в российский бюджет и резервы от продажи нефти и газа. В прошлом году ведомство закупило долларов, евро и фунтов на внутреннем рынке на 829 млрд рублей, сообщала ранее пресс-служба Минфина. В этом году объем покупок валюты может увеличиться до 2,8 трлн рублей, заявлял министр финансов Антон Силуанов.

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Сейчас интервенции Минфина ослабляют курс примерно на три рубля — без них наша валюта стоила бы 52–53 рубля за доллар, подсчитала директор Центра макроэкономических исследований Юлия Цепляева. По ее мнению, рубль в ближайшие годы будет стабильным: ослабление будет происходить только в соответствии с темпами инфляции, а в реальном выражении он может даже укрепиться.

Низкая инфляция не дает оснований для резких колебаний курса, считает главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. По ее прогнозу, доллар к концу 2018 и 2019 годов будет стоить 60 рублей, а к концу 2020-го — 65 рублей.

При относительно высоких ценах на нефть, которые сложились в последнее время, негативно на российскую валюту могут повлиять только экстремальные внешние факторы. Даже публикация в конце января этого года так называемого «Кремлевского досье», в котором были перечислены практически все высшие представители российского бизнеса и правительства, никак не повлияла на курс: в конце прошлого месяца он замер на уровне 56 рублей за доллар.

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