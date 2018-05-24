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Силуанов назвал условие для перевода внешнеторговых расчетов РФ в евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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РФ готова переводить внешнеторговые расчеты с доллара на евро в случае, если ЕС выскажет однозначную позицию против расширения антироссийских санкций, заявил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр отметил, что ограничения, которые вводятся Вашингтоном, «носят экстерриториальный характер».

«Если наши европейские партнеры заявят свою однозначную позицию, безусловно, мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу <…> для проведения финансовых расчетов», — сказал Силуанов.

Ранее в мае Евросоюз объявил о запуске процедуры «блокирующего закона» от 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий ограничительных мер.

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