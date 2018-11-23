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Путин потребовал реальных результатов выполнения нацпроектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства РФ и глав регионов добиться конкретных результатов по выполнению национальных проектов. Об этом глава государства заявил в пятницу, 23 ноября, на расширенном заседании президиума Госсовета, которое посвящено выполнению майского указа президента.

«Дело не в указе (майский указ Путина. — Ред), дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело — в результатах этой работы, нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты», — отметил президент.

Путин напомнил о задачах «добиться прорыва» в области здравоохранения, образования, инфраструктуры, передает ТАСС.

«Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше», — подчеркнул глава государства.

В середине ноября Путин заявил, что важнейшей задачей государства является сохранение здоровья нации. По его словам, власти обязаны дать гражданам возможность жить полной жизнью и чувствовать себя здоровыми. В конце октября на Госсовете по стратегическому развитию глава государства потребовал «не засыпать на xодy» и напряженно paботать для продвижения национальных проектов. 

Согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность должна снизиться в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 78 лет, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а число малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.

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