Путин назвал самое важное для него событие 2020 года

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос работников КамАЗа о том, какое событие 2019 года стало для него самым значимым, но сказал, что таким событием в 2020 году для него станет 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Об этом 13 декабря сообщает «РИА Новости».

«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать всё, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал президент в ходе посещения предприятия.

По его словам, в начале нового дня конец предыдущего уже забывается.

«Очень много идет прямо с колес», — добавил российский лидер.

«Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне, это совершенно очевидно для всех нас», — заключил Путин.

28 июня Путин пригласил на празднование Дня Победы американского лидера Дональда Трампа. Отмечалось, что глава Белого дома отреагировал на приглашение позитивно. Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.

4 октября аналогичное приглашение получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В августе стало известно о приглашении в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына, президента Украины Владимира Зеленского, президента Белоруссии Александра Лукашенко, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Также в Москву были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Франции Флоранс Парли.