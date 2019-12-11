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Путин призвал «наполнить живым содержанием» год 75-летия Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне нужно наполнить живым содержанием и полностью исключить формальный подход, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» в среду, 11 декабря.

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«Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать всё необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул важность искренности и выразительности праздничных мероприятий по случаю годовщины независимо от того, где они будут проводиться: в крупных городах, небольших населенных пунктах или в сельской местности.

25 ноября стало известно, что Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, которые вошли в серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В коллекции представлены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

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