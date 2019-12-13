Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 13 ноября.

Уточняется, что автограф глава государства оставил на грузовике КамАЗ-54901.

Также Путин ознакомился с прототипом нового грузовика КамАЗ-2020. Концепт кабины этой модели представили в 2015 году на выставке. В пятницу большегруз показали президенту целиком.

Разработка получила третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику. Кабина грузовика оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником.

Путин залез в кабину и осмотрел ее, ознакомился с дисплеем бортовой системы. На грузовике нового семейства КамАЗ-54901 с кабиной К5 президент оставил автограф.

Глава государства прибыл в Набережные Челны утром в пятницу. После выступления Путина на торжественном митинге в честь 50-летия завода, ему показали новые линии по производству двигателей, площадку по производству кабин «КамАЗа» и отдельные разработки научно-технического центра предприятия.