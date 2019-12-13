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Путин рассказал о финансировании Фонда поддержки моногородов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что Фонд поддержки моногородов будет получать примерно по 5,5 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.

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На встрече с работниками КамАЗа в Набережных Челнах глава государства добавил, что соответствующая приоритетная программа возобновится в I квартале 2020 года.

Путин напомнил, что первая подобная программа была сформирована в 2014 году — именно тогда и был создан Фонд поддержки моногородов. В 2016 году программу продлили до 2025 года, однако в 2018-м ее действие решили приостановить. По словам президента, это было сделано не для того, чтобы «закрыть вообще», а для модернизации и наибольшей эффективности. Ожидается, что программа возобновится в I квартале следующего года.

3 декабря стало известно, что количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах выросло почти в два раза с начала 2019 года. В Минэкономразвития пояснили, что это обусловлено повышением интереса предпринимателей к экономическим зонам.

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