Число резидентов ТОР в моногородах за год выросло вдвое

Количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах с начала 2019 года выросло почти в два раза — с 281 до 500. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Таким образом, за 10 месяцев было привлечено практически столько же инвесторов, сколько за весь период существования ТОР с 2016 года.

В Минэке пояснили, что эта тенденция обусловлена повышением интереса предпринимателей к экономическим зонам.

Заместитель директора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова считает, что рост числа инвесторов с параллельным увеличением количества самих экономических зон вполне закономерен.

Она предложила оценивать рост производительности компаний-резидентов ТОР и их прибыльность, а также сопоставлять объемы потраченных денег на создание каждой зоны с привлеченными туда инвестициями. Так как срок окупаемости потраченных бюджетных средств составляет не менее пяти лет, то говорить о действенности инструмента ТОР преждевременно, подчеркнула эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника РАНХиГС Степана Земцова, для того чтобы говорить о результативности ТОР, их вкладе в развитие моногородов, нужны четкие критерии оценки их эффективности. Популяризация территорий развития и увеличение их числа по стране — причина роста резидентов, согласился он с Минэком. Также эксперт считает, что на активность бизнеса, помимо этих двух факторов, повлияло и то, что предприниматели, устав ждать улучшений, адаптировались к реалиям рынка.

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Сила ТОРа: число резидентов в моногородах за год почти удвоилось