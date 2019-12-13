Путин поручил перейти на электронные документы в медицине к 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения», — указано в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.

19 сентября сообщалось, что в Тульской области ввели новый сервис, который открывает пациентам доступ к электронным медицинским документам. Регион стал одним из первых в России, где это было сделано. Сервис разработали на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

20 августа Скворцова в своем докладе сообщила, что три целевых показателя национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год достигнуты с опережением плана.