Прямой эфир
Сюжет:

Оборудование закупили для пензенских детских больниц на 35 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В несколько детских больниц Пензенской области закупили оборудование, с помощью которого можно выявлять у младенцев глазные патологии.

Это сделано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Деньги на эти цели, 35 млн рублей, были выделены из федерального бюджета.

Как поясняет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областной минздрав, в кузнецкую, нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы поступили широкопольные камеры Retcam, с помощью которых можно сделать цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз.

Эта камера позволяет обнаружить опухоль сетчатки, ретинобластому, shaken baby синдром, кровоизлияние в сетчатку, наружные патологические изменения глаза. Стоимость одной единицы техники — 11,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенской области до 2024 года построят 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 16 селах такие учреждения появятся впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скворцова рассказала о достижениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Ускорение Крыма: Дмитрий Медведев призвал быстрее развивать нацпроекты
Выделенные на них федеральные средства помогут решить проблемы полуострова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019