Оборудование закупили для пензенских детских больниц на 35 млн рублей

В несколько детских больниц Пензенской области закупили оборудование, с помощью которого можно выявлять у младенцев глазные патологии.

Это сделано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Деньги на эти цели, 35 млн рублей, были выделены из федерального бюджета.

Как поясняет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областной минздрав, в кузнецкую, нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы поступили широкопольные камеры Retcam, с помощью которых можно сделать цифровое изображение сетчатки и других отделов глаз.

Эта камера позволяет обнаружить опухоль сетчатки, ретинобластому, shaken baby синдром, кровоизлияние в сетчатку, наружные патологические изменения глаза. Стоимость одной единицы техники — 11,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенской области до 2024 года построят 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 16 селах такие учреждения появятся впервые.