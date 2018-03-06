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Российские медучреждения подключат к высокоскоростному Интернету

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В России медицинские учреждения подключат к высокоскоростному интернету, поставщиком услуг станет компания «Ростелеком». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства во вторник, 6 марта.

Согласно документу, скорость интернета должна составлять не менее 10 Мбит/с, если при проведении будут использованы волоконно-оптические линии связи или не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи.

Интернет будет предоставляться для консультирования людей специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий, уточнили в кабмине.

Ранее в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году на всей территории России будет обеспечен быстрый доступ в интернет. Он также рассказал, что в ближайшие шесть лет на обновление электроэнергетики в России будет направлено 1,5 млн рублей частных инвестиций.

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