Российские медучреждения подключат к высокоскоростному Интернету

В России медицинские учреждения подключат к высокоскоростному интернету, поставщиком услуг станет компания «Ростелеком». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства во вторник, 6 марта.



Согласно документу, скорость интернета должна составлять не менее 10 Мбит/с, если при проведении будут использованы волоконно-оптические линии связи или не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи.

Интернет будет предоставляться для консультирования людей специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий, уточнили в кабмине.

Ранее в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году на всей территории России будет обеспечен быстрый доступ в интернет. Он также рассказал, что в ближайшие шесть лет на обновление электроэнергетики в России будет направлено 1,5 млн рублей частных инвестиций.