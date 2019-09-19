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Доступ к электронным медицинским документам открыли в Тульской области

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Фото: Depositphotos
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В Тульской области ввели новый сервис, который открывает пациентам доступ к электронным медицинским документам. Регион стал одним из первых в России, где это было сделано.

Сервис разработали на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Как уточняет ИА «Тульские известия», передача документов в подсистему началась в мае 2019 года. За четыре месяца туда поступило более 1 млн бумаг.

Речь идет о протоколах врачебных консультаций, в том числе лабораторных, инструментальных и телемедицинских исследованиях. Пациент может с ними ознакомиться в разделе «Мое здоровье» в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Туле в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать 333 смотровых колодца с технологией «плавающий люк» и 16 решеток.

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