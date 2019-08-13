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Ремонт ливневки завершили в Туле на 50%

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Фото: ti71.ru
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В Туле продолжается масштабный ремонт ливневой канализации. Сейчас работы завершены на 13 объектах, общая готовность достигла 50%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы продолжаются на улице Коминтерна от Советской до улицы Фрунзе. Здесь ремонтируют смотровые колодцы, устраивают трубопровод на пересечении улиц Коминтерна и Ленина, пишет газета «Тульские известия».

С 5 по 12 августа в городе были отремонтированы две дождеприимные решетки, пять смотровых колодцев и один колодец с применением технологии «плавающий люк».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 333 смотровых колодца с технологией «плавающий люк» и 16 решеток. Контракты заключены на работы по 187 из них.

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