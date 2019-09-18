Счетная палата выявила риски недостижения целей нацпроектов

Счетная палата провела мониторинг реализации 12 национальных проектов и рассказала о рисках недостижения целей, которые в них поставлены. Об этом «Известиям» рассказал аудитор контрольного органа Дмитрий Зайцев.

Уточняется, что в ходе анализа были выявлены схожие системные недостатки, среди которых проблемы в управлении, а также размытость ответственности и полномочий между оргструктурами и должностными лицами.

Эксперты считают, что причина неэффективности нацпроектов может лежать в системе госуправления. По их мнению, необходима корректировка показателей национальных целей, а также улучшение механизмов госрегулирования.

Общие выводы мониторинга по нацпроектам уже представлены в кабмин. Анализ реализации будет продолжен и в дальнейшем, отметил Зайцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 19 сентября.