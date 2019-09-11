Проблемную дорогу отремонтируют по нацпроекту в Псковской области

В Псковском районе Псковской области активные дорожные работы ведутся на участке трассы Псков–Ваулино–Торошино. Ремонт стоимостью около 120 рублей является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жители годами жаловались на изношенность покрытия, ямочный ремонт ситуацию не изменил. В настоящее время работы по замене дорожной одежды на первом участке уже завершены, восстановление изношенных слоeв асфальтобетонного покрытия продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта обновят более 50 участков областных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей.