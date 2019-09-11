Прямой эфир
Сюжет:

Проблемную дорогу отремонтируют по нацпроекту в Псковской области

0
Фото: Портал государственных органов Псковской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковском районе Псковской области активные дорожные работы ведутся на участке трассы Псков–Ваулино–Торошино. Ремонт стоимостью около 120 рублей является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жители годами жаловались на изношенность покрытия, ямочный ремонт ситуацию не изменил. В настоящее время работы по замене дорожной одежды на первом участке уже завершены, восстановление изношенных слоeв асфальтобетонного покрытия продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта обновят более 50 участков областных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые дорожные знаки установят в Псковской области
Проспект Ленина реконструируют в Великих Луках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019