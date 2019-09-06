Проспект Ленина реконструируют в Великих Луках

В городе Великие Луки (Псковская область) планируют реконструировать проспект Ленина. Городские власти попросили поддержать проект губернатора региона Михаила Ведерникова во время его визита в Великие Луки 6 сентября.

В рамках проекта проспект планируется расширить и построить подземные переходы на перекрестке с улицей Дьяконова. Глава городской администрации рассказала губернатору, что проект переходов уже разработан. В 2019 году на работы направят 80 млн рублей, в следующем — еще 50 млн рублей, пишет Псковское агентство информации.

Ведерников поддержал работы на проспекте Ленина и дал обещание поставить соответствующую задачу перед председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Также он напомнил, что в этом году городу на дороги направлена беспрецедентная сумма в 360 млн рублей.

В Псковской области на дорожный ремонт в этом году планировалось направить 5,6 млрд рублей.