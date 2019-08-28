Сахалинская область направит на ремонт дорог 7,4 млрд рублей

В Сахалинской области в 2019 году потратят 7,4 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале года дорожный фонд региона был увеличен на 60% и достиг 17 млрд рублей.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального правительства, до 2024 года в рамках нацпроекта муниципалитеты Сахалина получат 9,8 млрд рублей вместо ранее заложенных 4,5 млрд. Финансирование было увеличено по решению врио губернатора региона Валерия Лимаренко после просьб глав муниципалитетов.

В начале года дорожный фонд региона увеличили на 60%. Теперь он составляет 17 млрд рублей. Деньги направляют на ремонт, строительство и реконструкцию дорог, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере дорожного хозяйства, субсидии местным бюджетам и работу профильных государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске появится система интеллектуального видеоконтроля обстановки выездов и въездов в город. На эти цели выделят до 95,2 млн рублей.