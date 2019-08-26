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Интернет проведут к 32 ФАПам в Сахалинской области

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В Сахалинской области к 32 фельдшерско-акушерским пунктам планируют провести интернет. На эти цели из областного бюджета направят 7,5 млн рублей.

До конца 2019 года доступом в интернет обеспечат по три ФАПа в Александровск-Сахалинском и Поронайском районах, по два в Анивском, Корсаковском, Макаровском, Томаринском и Смирныховском районах, по одному в Долинском, Охинском, Невельском, Холмском районах. Еще пять ФАПов оборудуют в Тымовском районе, четыре – в Углегорском и два в городском округе Южно-Сахалинск, пишет ИА SakhalinMedia.

Подрядчика должны определить 4 сентября. Кроме установки оборудования, он должен следить за ним и обеспечивать его работоспособность.

Подключение запланировано в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

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