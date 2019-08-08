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Выезды и въезды в Южно-Сахалинск оборудуют «умными» видеокамерами

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В Южно-Сахалинске появится система интеллектуального видеоконтроля обстановки выездов и въездов в город. На эти цели выделят до 95,2 млн рублей.

Исходя из документации, камеры установят на 13 участках. Они имеют функцию распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей и ее интеграции в систему фото- и видеофиксации ПДД, пишет ИА SakhalinMedia.

Новые камеры объединят с комплексом «Безопасный город» — это необходимо для безопасности в регионе. Целью развития самой системы является повышение уровня оперативности спецслужб.

Максимальная стоимость контракта составит 95,2 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 30 августа.

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