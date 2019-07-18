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Южно-Сахалинск потратит 5,5 млн рублей на мусорные контейнеры

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Власти Южно-Сахалинска заказали 259 контейнеров для раздельного сбора мусора. Покупка специальных емкостей обойдется городу в 5,5 млн рублей. Тендер на поиск подрядчика объявил департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

В техзадании указано, что мусорные баки должны быть синего цвета с овальным отверстием и четырьмя поворотными колесами. Масса одного контейнера должна быть не более 80 кг, длина — 1,4 м, объем — до 1,2 куб. м.

Конкурс состоится 26 июля. Победитель должен будет поставить контейнеры в течение 60 дней с момента подписания контракта, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинск начал готовиться к реновации. Основание для проекта — дефицит жилых зданий по сейсмическим показателям.

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