Ремонт трех участков дорог завершен по нацпроекту в Липецкой области

В Липецком районе Липецкой области приняты в эксплуатацию три участка проезжей части, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они расположены в районе сел Пады, Крутогорье, Боринское, Вербилово, Грязное.

На этих дорогах поменяли асфальт, обустроили остановки и водоотводные лотки, поставили ограждения. В Грязинском районе привели в порядок отрезок автодороги Грязи–Хворостянка–Добринка с подъездом к станции Хворостянка, пишет Lipetskmedia.

Ранее для Липецкой области специально разработали программную систему фиксации нарушений правил дорожного движения. Аппаратно-программный комплекс должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года.