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Систему фиксации нарушения ПДД разработали для Липецка за 130 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Для Липецкой области специально разработали программную систему фиксации нарушений правил дорожного движения. Аппаратно-программный комплекс должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. Инициатива о создании подобного комплекса принадлежит региональному управлению дорог и транспорта.

Как рассказали GOROD48 в ведомстве, появление системы продиктовано исполнением двух основных показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет о снижении смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом и увеличении стационарных видеокамер слежения за соблюдением ПДД.

При разработке техзадания была использована практика всех центральных и южных регионов, но с учетом специфики Липецкой области.

Система не заменит ставшие привычными для липчан «треноги», а дополнит их за счет своей мобильности. В комплекс войдут аппараты фотовидеофиксации, серверное оборудование и программное обеспечение по обработке данных.

Пока уведомление о нарушении правил дорожного движения будет направляться водителю на почту. Но вариант с электронным уведомлением, в том числе через систему «Госуслуги», сейчас прорабатывается.

Поиск подрядчика для создания системы фиксации уже ведется. Стоимость контракта — 130,3 млн рублей. Электронные торги запланированы на начало сентября.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Липецкой области отремонтировали региональную дорогу Красное–Теплое.

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