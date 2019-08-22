Плотину отремонтируют на реке Мартынчик в Липецкой области

Пруд на реке Мартынчик в Добровском районе Липецкой области приспособят для ловли рыбы. Для этого специалистам предстоит сделать капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Как отметили участники оперативного выездного совещания, на котором обсуждался ремонт плотины, одна из главных задач при выполнении этого нацпроекта — сохранение водных объектов. А это невозможно без обеспечения безопасности ГТС, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Отремонтированный объект должны сдать в эксплуатацию уже в октябре 2019 года. Площадь водоема — более 100 га, и ремонт плотины обеспечит достаточную водность пруда. Таким образом, будут созданы условия для рыбной ловли и отдыха на воде.

Агентство пишет, что плотины также сейчас ремонтируют в Тербунском и Воловском районах. Работы проводятся в рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области». Это необходимо для повышения надежности ГТС для предупреждения ЧС и создания условий комфорта для населения.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области в рамках реализации нацпроекта «Экология» проведут экологическую реабилитацию реки Дон.