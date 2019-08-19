Археологи обнаружили древний жезл эпохи неолита в Липецкой области
На окраине села Доброе в Липецкой области археологи обнаружили роговой жезл с навершием в виде головы утки. Он использовался в культовых обрядах людей, живших в эпоху неолита.
Как рассказал председатель некоммерческого общественного объединения «Археологические исследования», кандидат исторических наук Роман Смольянинов, жезл обнаружили в раскопе стоянки, датируемой серединой VI тысячелетия до н.э. Ученые предполагают, что выполнен он из рога лося или оленя и использовался в культовых обрядах.
По словам Смольянинова, подобные находки никогда не регистрировались на территории Липецкой и соседних областей, пишет Lipetskmedia.
На окраине села Доброе исследования проходят третий археологический сезон. В 2019 году было обнаружено 1,5 тыс. артефактов.
Экспедиция организована на средства гранта Государственного фонда фундаментальных исследований.
13 августа сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах.