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Археологи обнаружили древний жезл эпохи неолита в Липецкой области

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На окраине села Доброе в Липецкой области археологи обнаружили роговой жезл с навершием в виде головы утки. Он использовался в культовых обрядах людей, живших в эпоху неолита.

Как рассказал председатель некоммерческого общественного объединения «Археологические исследования», кандидат исторических наук Роман Смольянинов, жезл обнаружили в раскопе стоянки, датируемой серединой VI тысячелетия до н.э. Ученые предполагают, что выполнен он из рога лося или оленя и использовался в культовых обрядах.

По словам Смольянинова, подобные находки никогда не регистрировались на территории Липецкой и соседних областей, пишет Lipetskmedia.

На окраине села Доброе исследования проходят третий археологический сезон. В 2019 году было обнаружено 1,5 тыс. артефактов.

Экспедиция организована на средства гранта Государственного фонда фундаментальных исследований.

13 августа сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах.

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